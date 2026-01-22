مسرور بارزاني من دافوس: لن نترك إخوتنا في "روج آفا" وحدهم وسنواصل دعمهم بكل الإمكانيات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أن الإقليم لن يدخر جهداً في مساندة الأشقاء في "غرب كوردستان" (روج آفا)، مشدداً على التزام الإقليم الثابت بعدم ترك المواطنين هناك بمفردهم، والاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم.

وفي مؤتمر صحفي عقده على هامش مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، قال مسرور بارزاني: "لقد تضمن جدول أعمالنا في دافوس عدة محاور حيوية؛ أولها تعزيز العلاقات التجارية مع دول العالم والشركات الدولية، وفتح أبواب الاستثمار بشكل أوسع في إقليم كوردستان".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأوضاع في غرب كوردستان كانت محوراً رئيسياً في لقاءاته، مبيناً: "ركزنا على حشد الدعم الدولي لإنهاء الصراعات ووقف الهجمات غير المبررة التي تستهدف الكورد هناك. ناقشنا هذا الملف بجدية مع قادة العالم، ونأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى نتائج ملموسة وإرساء الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "بالرغم من أن الغرض الأساسي من مشاركتنا في دافوس هو الجانب الاقتصادي، إلا أن انهاء التوترات في غرب كوردستان أصبح الموضوع المهيمن على حواراتنا مع قادة العالم، بهدف تبديد المخاوف وإحلال السلام".

وكشف مسرور بارزاني عن تطورات ميدانية، مشيراً إلى عقد اجتماع في أربيل اليوم بين مظلوم عبدي و"توم براك"، قائلاً: "حسب المعلومات، فإن الطرفين وصلا إلى تفاهمات أولية لاستمرار وقف إطلاق النار، وإعطاء فرصة للتوصل إلى تفاهم مشترك يضمن السلام الدائم".

وحول جهود الرئيس مسعود بارزاني، أوضح رئيس الحكومة أن الرئيس بارزاني بذل جهوداً حثيثة منذ اليوم الأول لوقف القتال، حيث استضاف في أربيل قادة من الأطراف المعنية للتوصل إلى حل يمنع تصاعد العنف. كما كشف عن إجراء الرئيس بارزاني اتصالات هاتفية مع "أحمد الشرع" لحثه على إنهاء الحرب، مؤكداً أن الأخير أبدى التزاماً بعدم الرغبة في القتال والسعي نحو اتفاق يحترم ويقبل به الجميع.

وتابع: "الرئيس بارزاني حالياً في إيطاليا، ومن هناك يواصل إيصال رسالته للعالم بضرورة إنهاء الحرب في غرب كوردستان، ونأمل أن يحل السلام والاستقرار بدلاً من المواجهات".

وفي الشأن الاقتصادي، أكد مسرور بارزاني أن "الانتعاش الاقتصادي هو الركيزة الأساسية للاستقرار السياسي والأمني". وأضاف: "للسنة الثالثة على التوالي، نفتح (بيت كوردستان) في دافوس، وبمشاركة أكثر من 20 تاجراً ومستثمراً من الإقليم، والذين عقدوا لقاءات مثمرة مع شركات عالمية". وجدد التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص والمستثمرين المحليين في كافة المجالات.

وبشأن ملف تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، أكد مسرور بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان مستعداً منذ اليوم الأول على أساس احترام نتائج الانتخابات وإرادة شعب كوردستان.

وفي ختام تصريحه، أعلن رئيس الحكومة عن نجاح "مؤسسة بارزاني الخيرية" في إدخال أول قافلة مساعدات إنسانية إلى غرب كوردستان يوم أمس بعد سنوات من الجهود، مؤكداً استمرار الحملات الإغاثية لدعم المواطنين هناك، قائلاً: "سنفعل كل ما بوسعنا ولن نترك إخوتنا وأخواتنا وحدهم".