رئيس حكومة إقليم كوردستان يبحث مع ولي عهد الأردن العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في إطار لقاءاته بدافوس، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 22 كانون الثاني (يناير) 2026، مع ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وشهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على المضي قدماً في تطوير العلاقات الودية والمميزة التي تربط إقليم كوردستان بالمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الحكومة عن خالص شكره وتقديره للدعم والمساندة المتواصلة من جانب المملكة لإقليم كوردستان، مثمناً مواقف الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

من جانبه، نقل سمو ولي العهد، خلال الاجتماع، تحيات الملك إلى رئيس الحكومة، مؤكداً استعداد المملكة الكامل لدعم إقليم كوردستان في شتى المجالات.

كما تناول الاجتماع أيضاً الوضع العام في العراق وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، إضافة إلى مستجدات المشهد السوري

كذلك بحث الجانبان الأوضاع في سوريا، وأكدا على ضرورة حفظ السلم والاستقرار وضمان حقوق المكونات السورية كافة، وأهمية استمرار وقف إطلاق النار وحل المشاكل عبر التفاهم والتفاوض.