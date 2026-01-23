موجة ثلوج كثيفة تشل حركة السير وتغلق طرق عشرات القرى في قضاء عقرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تجتاح موجة من تساقط الثلوج الكثيفة قضاء عقرة (ئاکرێ) والمناطق المحيطة به، مما أسفر عن انقطاع الطرق في عدة نواحي وقرى بالكامل. وفيما تستمر الهطولات، وجهت الجهات المعنية تحذيرات عاجلة للمواطنين بضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للحالات الطارئة.

ووفقاً للمعلومات التي أفاد بها مراسل "كوردستان 24"، آري حسين، فقد بلغت سماكة الثلوج في مركز قضاء عقرة ما بين 10 إلى 15 سم مع استمرار التساقط، بينما وصلت في المناطق المحيطة، ولا سيما ضمن حدود ناحية "دينارته"، إلى ما بين 20 و30 سم.

وعلى صعيد الجهود الميدانية، باشرت فرق البلدية منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة (23 كانون الثاني 2026) حملة واسعة لإزالة الثلوج، حيث تمكنت من إعادة فتح الطرق الرئيسية داخل مركز القضاء أمام حركة المرور. ومع ذلك، لا يزال طريق "جبل بيرس" مقطوعاً تماماً، كما أدت الثلوج الكثيفة إلى إغلاق طرق قرية "باكرمان" والقرى المسيحية في منطقة "نهلة".

من جانبها، أصدرت كل من مديرية الدفاع المدني، مديرية المرور، البلدية، وقائممقامية عقرة، سلسلة من الإرشادات العاجلة للأهالي، داعية إياهم إلى الالتزام التام بتعليمات السلامة المرورية، لتمكين فرق إزالة الثلوج من أداء مهامها دون عوائق وفتح الطرق المغلقة في أسرع وقت ممكن.