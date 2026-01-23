بسبب كثافة الثلوج.. مديرية الدفاع المدني في سوران تصدر تنبيهاً عاجلاً للمواطنين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت مديرية الدفاع المدني في إدارة "سوران" المستقلة، اليوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، تحذيراً للمواطنين دعتهم فيه إلى ضرورة إزالة الثلوج المتراكمة فوق أسطح المنازل والمنشآت لتجنب مخاطر الانهيار.

وذكرت المديرية في بيان لها، أنها تدعو المواطنين وأصحاب المرائب (الكراجات) ومحطات تعبئة الوقود إلى المباشرة بتنظيف الأسطح من الثلوج المتراكمة، نظراً لتوقعات باستمرار موجة تساقط الثلوج، مما يزيد من ثقل الأحمال على الأبنية ويجعلها عرضة لخطر الانهيار. وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يأتي لضمان سلامة الأرواح والممتلكات والمركبات.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية مرور سوران عن وجود صعوبات وعوائق مرورية على طريق "سبيلك" نتيجة كثافة الثلوج. ووجهت المديرية نداءً إلى السائقين بضرورة تجنب التنقل عبر هذا الطريق لحين الانتهاء من أعمال التنظيف وفتحه تماماً، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.