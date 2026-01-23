وزير الخارجية العراقي يجري مشاورات سياسية مع الكتل والتحالفات لتعزيز التوافق السياسي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في إطار المشاورات الوطنية الهادفة إلى تهيئة مسارات التوافق السياسي، واصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعضو القيادة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فؤاد حسين، لقاءاته مع عدد من القوى والكتل السياسية.

وفي هذا السياق، التقى حسين وزير الدفاع ورئيس حزب حسم ثابت العباسي وأعضاء الحزب، حيث عكس اللقاء انسجاما في المقاربات وتوافقا عمليا إزاء الملفات السياسية المختلفة، بما يسهم في دعم الاستقرار ضمن الأطر الدستورية.

كما زار وزير الخارجية تحالف العقد الوطني برئاسة فالح الفياض، والمنضوي ضمن تحالف التنمية والإعمار، حيث التقى رئيس الكتلة عبد الأمير المياحي، وشهد اللقاء تبلور رؤية مشتركة وتقاطعا إيجابيا في المواقف بشأن إدارة الاستحقاقات السياسية المقبلة.

وضمن سلسلة لقاءاته السياسية، زار تجمع سومريون المنضوي ضمن تحالف التنمية والإعمار، والتقى رئيسه أحمد الأسدي وأعضاء التجمع، إذ ناقش الجانبان متطلبات المرحلة المقبلة وآليات التنسيق، في ظل تقدم واضح في مستوى التفاهم السياسي، ولا سيما في ما يتعلق بمرحلة تشكيل الحكومة.

وفي السياق ذاته، زار حسين تحالف العزم، حيث التقى رئيس الكتلة مثنى السامرائي وأعضاءها، وجرى بحث مشاورات تشكيل الحكومة وشغل المواقع القيادية، وسط تأكيد متبادل على تقارب الرؤى وتعزيز مسارات التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.