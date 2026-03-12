خليل زاد: كوردستان والعراق قادران على ضخ 300 ألف برميل لكسر الضغط على الأسواق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال الدبلوماسي الأمريكي السابق زلمي خليل زاد إن الهجمات التي وقعت اليوم تشير بوضوح إلى أن استراتيجية إيران تهدف إلى عرقلة شحنات النفط القادمة من الخليج، خصوصاً عبر مضيق هرمز.

وأوضح في تغريدة له على منصة (أكس)، أن طهران تسعى من خلال ذلك إلى دفع أسعار النفط نحو مزيد من الارتفاع، وزيادة الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بشروط تصب في مصلحتها.

وأشار خليل زاد إلى أن لدى الولايات المتحدة خيارات لمواجهة ما وصفه بـ"استراتيجية النفط الإيرانية"، مبيناً أن إقليم كوردستان والعراق يمكنهما معاً إضافة نحو 300 ألف برميل يومياً إلى الأسواق عبر تركيا، ما قد يخفف من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

وأكد أن تنفيذ هذا الخيار يتطلب تدخلاً أمريكياً عاجلاً للتنسيق بين كل من بغداد وأربيل، إلى جانب شركات النفط المعنية، مشدداً على ضرورة بحث هذه الخطوة واتخاذ قرار بشأنها بشكل عاجل.