وفدٌ من الديمقراطي الكوردستاني يلتقي رئيس تحالف النهج الوطني ببغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- التقى عضو القيادة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، برئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي وبحث اللقاء اخر التطورات في على الصعيدين الوطني والاقليمي والتحديات التي تواجه الامن والاستقرار في العراق والمنطقة. وتبادلا الجانبان وجهات النظر بشانها.

كما تناول اللقاء الخطوات المتخذة من قبل القوى السياسية العراقية للمضي قدما في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والمضي في تشكيل الحكومة العراقية وشغل المواقع القيادية بما يضمن ديمومة الاستقرار الديمقراطي والسياسي وتقديم الافضل للشعب العراقي والالتزام بالمدد الدستورية المقررة لذلك.