قيادة الديمقراطي الكوردستاني في بغداد تلتقي برئيس وأعضاء تحالف تصميم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- التقى القيادي وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين، اليوم الجمعة، رئيس تحالف تصميم الشيخ عامر الفايز.

وفي مستهل اللقاء تم التباحث في الخطوات المتخذة من قبل القوى السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية ما بعد الانتخابات والمضي قدماً في تشكيل الحكومة مع التاكيد على ضرورة الالتزام باحكام الدستور والمدد القانونية المقررة.

كما تناول اللقاء ابرز التحديات الامنية التي تشهدها المنطقة، حيث تم التاكيد على ضرورة الاسراع في استكمال تشكيل الحكومة العراقيةوالاستحقاقات الخاصة بالمناصب الرئاسية ضمن المدد القانونية المقرة وبما يضمن الاستعداد لمواجهة التحديات الامنية والاقتصادية المتوقعة وبالتالي خدمة الشعب العراقي والحفاظ على امن واستقرار العراق.