الاتحاد الأوروبي يرسل مئات مولدات الكهرباء الى أوكرانيا

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة إرسال 447 مولدا كهربائيا بشكل طارئ لمساعدة الأوكرانيين الذين يعانون من انقطاع التيار والتدفئة جراء الضربات الروسية المتواصلة على البنية التحتية للطاقة.

وستساهم هذه المولدات التي سيتم تسليمها عبر بولندا، في ضمان إمدادات الطاقة للمستشفيات والملاجئ والخدمات الأساسية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن نحو مليون أوكراني يعيشون بدون تدفئة أو كهرباء في ظل برد قارس بسبب الضربات الروسية.

وأرسل الاتحاد الأوروبي حتى الآن قرابة 9500 مولد إلى أوكرانيا، ومنحها قبل حلول فصل الشتاء محطة طاقة حرارية كاملة تبرعت بها ليتوانيا.