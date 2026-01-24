زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شمال غرب تركيا

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر شمال غرب تركيا.

وبحسب الهيئة، وقع الزلزال على بعد حوالي 4 كيلومترات من بلدة سنديرجي في محافظة باليكسير، وفقًا لبيانات أولية.

ووقع الزلزال في تمام الساعة 00:24:37 بالتوقيت المحلي يوم 24 يناير 2026، على عمق 10 كيلومترات، وتم تحديد مركزه بالقرب من إيشكلار، وهي منطقة تابعة لبلدة سنديرجي.

وشعر سكان المدن الرئيسية في المنطقة بالزلزال، بما في ذلك إسطنبول وإزمير، وحتى الآن لم ترد أي تقارير فورية عن أضرار أو إصابات في الدقائق التي تلت الزلزال.