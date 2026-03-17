مسعود بزيشكيان: سننتقم لدماء لاريجاني

أربيل (كوردستان24)- أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء 18 آذار 2026، رسالة تعزية في أعقاب مقتل الشخصية السياسية البارزة علي لاريجاني، مؤكداً أن "انتقاماً سختيداً" (قاسياً) ينتظر الجهات المنفذة للهجوم.

وجاء في نص رسالة بزشكيان: "إن مقتل أخي الفاضل والعزيز، الجناب الدكتور علي لاريجاني، قد تسبب في حزن وأسى عميقين. لقد كان لاريجاني شخصية مرموقة وقيمة، ومصدراً لخدمات وإنجازات كبرى في مختلف الخنادق والميادين طيلة مسيرة الجمهورية الإسلامية".

وأشاد الرئيس الإيراني بمسيرة العمل المشترك التي جمعته مع الراحل، لا سيما خلال فترات عملهما في مجلس الشورى الإسلامي، ومن ثم تولي لاريجاني منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، واصفاً إياه بالقول: "لم أرَ منه سوى حب الخير، الدقة، روح التعاون، وبعد النظر"، مشدداً على أن سد الفراغ الذي تركه لاريجاني سيكون "أمراً صعباً للغاية".

وفي ختام رسالته، وجه بزشكيان تهديداً مباشراً لمنفذي العملية، قائلاً: "بكل تأكيد، فإن انتقاماً قاسياً ينتظر الجناة ومرتكبي هذا العمل".