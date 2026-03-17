المبعوث الأميركي يفنّد مزاعم إرسال قوات سوريّة إلى بيروت

أربيل (كوردستان 24)- نفى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، وجود أي تشجيع أميركي لدمشق بإرسال قوات عسكرية إلى لبنان.

وقال باراك عبر تدوينةٍ على منصة إكس: التقارير المتعلقة بتشجيع الولايات المتحدة لسوريا على إرسال قوات إلى لبنان كاذبة وغير دقيقة.

وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن ​خمسة مصادر مطلعة أن ‌الولايات المتحدة شجعت سوريا على النظر في إرسال قوات إلى شرق ​لبنان للمساعدة في نزع ​سلاح حزب الله.

مؤكدةً أن دمشق مترددة ⁠في الشروع في مثل ​هذه المهمة خشية الانجرار إلى ​حرب الشرق الأوسط وتأجيج التوتر الطائفي.

ويعكس المقترح المقدم إلى الحكومة السورية المتحالفة ​مع الولايات المتحدة تصاعد الجهود ​الرامية إلى نزع سلاح حزب الله ‌المدعوم ⁠من إيران، والذي أطلق النار على إسرائيل دعماً لطهران في الثاني من مارس آذار، مما ​دفع إسرائيل ​إلى ⁠شن هجوم في لبنان.