المبعوث الأميركي يفنّد مزاعم إرسال قوات سوريّة إلى بيروت
أربيل (كوردستان 24)- نفى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، وجود أي تشجيع أميركي لدمشق بإرسال قوات عسكرية إلى لبنان.
وقال باراك عبر تدوينةٍ على منصة إكس: التقارير المتعلقة بتشجيع الولايات المتحدة لسوريا على إرسال قوات إلى لبنان كاذبة وغير دقيقة.
وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة شجعت سوريا على النظر في إرسال قوات إلى شرق لبنان للمساعدة في نزع سلاح حزب الله.
مؤكدةً أن دمشق مترددة في الشروع في مثل هذه المهمة خشية الانجرار إلى حرب الشرق الأوسط وتأجيج التوتر الطائفي.
ويعكس المقترح المقدم إلى الحكومة السورية المتحالفة مع الولايات المتحدة تصاعد الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران، والذي أطلق النار على إسرائيل دعماً لطهران في الثاني من مارس آذار، مما دفع إسرائيل إلى شن هجوم في لبنان.