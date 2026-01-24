الجيش الأميركي يعطي الأولوية للأمن الداخلي وردع الصين بدل دعم الحلفاء

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البنتاغون الجمعة في استراتيجيته الدفاعية الجديدة أن الجيش الأميركي يعتزم تقديم دعم "أكثر محدودية" لحلفاء واشنطن في أوروبا لإعطاء الأولوية للأمن الداخلي وردع الصين.

وتمثل "استراتيجية الدفاع الوطني 2026" تحولا عن سياسة البنتاغون السابقة، سواء من حيث التشديد على تحمل حلفاء الولايات المتحدة مسؤولية أكبر في الدفاع عن أنفسهم، أو من حيث اعتماد لهجة أكثر اعتدالا تجاه الخصمين التقليديين للولايات المتحدة، الصين وروسيا.

وتنص الوثيقة التي نشرت بعد أسبوع من أزمة لم يسبق لها مثيل بين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي بشأن غرينلاند، على أنه "بينما تركز القوات الأميركية على الدفاع عن أرضها ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، سيتحمل حلفاؤنا وشركاؤنا مسؤولية الدفاع عن أنفسهم، مع دعم أساسي من القوات الأميركية ولكن أكثر محدودية".

ووصفت استراتيجية الدفاع الوطني السابقة، الصادرة في عهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن، الصين بأنها التحدي الأكبر لواشنطن، واعتبرت روسيا "تهديدا خطيرا".

لكن الوثيقة الجديدة تدعو إلى إقامة "علاقات قائمة على الاحترام" مع بكين، من دون أي إشارة إلى تايوان حليفة الولايات المتحدة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، كما تصف التهديد الروسي بأنه "مستمر لكنه قابل للاحتواء"، ما يؤثر على عدد من أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وتؤكد استراتيجيتا الدفاع في عهدي جو بايدن ودونالد ترامب أهمية حماية الأمن القومي، غير أن توصيفهما للتهديدات القائمة يختلف إلى حد كبير.

وتنص وثيقة العام 2026 على أن البنتاغون "سيعطي الأولوية للجهود الهادفة إلى إغلاق حدودنا، وصد أي شكل من أشكال الغزو، وترحيل المهاجرين غير النظاميين".

في المقابل، ركز جو بايدن على الصين وروسيا، مؤكدا أنهما تشكلان "تحديات أكثر خطورة على الأمن والسلامة الداخلية" من أي تهديد إرهابي.

كما أن "استراتيجية الدفاع الوطني 2026" لا تتطرق إلى مخاطر تغير المناخ الذي صنفته إدارة بايدن "تهديدا ناشئا".

- عقيدة مونرو -

وعلى غرار "استراتيجية الأمن القومي" التي نشرها البيت الأبيض في مطلع أيلول/ديسمبر، يضع البنتاغون أميركا اللاتينية في صدارة أولوياته.

وجاء في الوثيقة "سنعيد ترسيخ الهيمنة العسكرية للولايات المتحدة في القارة الأميركية. سنستخدمها لحماية وطننا ووصولنا إلى مناطق رئيسية في المنطقة".

وتصف الوثيقة هذا التوجه بـ "ملحق ترامب لعقيدة مونرو".

وبرر الرئيس الأميركي عملية القبض على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بضرورة استعادة الولايات المتحدة نفوذها على مجمل قارة أميركا من دون أي منازع، غير أن هذا النهج التوسعي قد يشجّع خصوم الولايات المتحدة، وفي مقدّمهم الصين وروسيا، على اتباع سلوك مماثل في مناطق نفوذهم.

وشرح ترامب أن العملية الليلية التي نفذتها القوات الأميركية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، تندرج في إطار إحياء لما يعرف بـ"عقيدة مونرو"، وهو مبدأ في السياسة الأميركية نشأ قبل أكثر من قرن، ومفاده أن أميركا اللاتينية ينبغي أن تكون محظورة على نفوذ القوى من خارج القارة الأميركية.

ونفّذت القوات الأميركية منذ أيلول/سبتمبر أكثر من ثلاثين ضربة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ ضدّ مراكب تقول إنها تشتبه بضلوعها في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 110 أشخاص.

ولم تقدم إدارة ترامب أي دليل دامغ على تورط الزوارق المستهدفة في أي عمليات تهريب، ما يثير جدلا على الصعيدين الأميركي والدولي بشأن شرعية هذه العمليات.

المصدر: فرانس برس