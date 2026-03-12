"سومو": الاعتداء على ناقلات النفط في المياه الإقليمية يهدد أمن العراق الاقتصادي

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعربت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الخميس، عن أسفها الشديد جراء تعرض ناقلتين نفطيتين للاستهداف أثناء تواجدهما في منطقة التحميل الجانبي ضمن المياه الإقليمية العراقية، مؤكدة أن هذا العمل يلقي بظلال سلبية على أمن البلاد واستقراره الاقتصادي.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي تفاصيل الهجوم، مبينة أن الناقلة الأولى هي (SAFESEA VISHNU) التي ترفع علم جزر مارشال (Marshall Islands) والمؤجرة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع "سومو"، أما الناقلة الثانية فهي (ZEFYROS) التي ترفع علم مالطا (Malta)، وكانت محملة بمنتوج المكثفات التابع لشركة غاز البصرة لحظة وقوع الاعتداء.

وأضاف البيان أن الناقلة (ZEFYROS) كانت بصدد التوجه لدخول ميناء خور الزبير في صباح هذا اليوم الخميس، الموافق 12 آذار 2026، بهدف تحميل شحنة إضافية من منتوج "النفثا" تبلغ كميتها 30 ألف طن، وذلك بعد استكمالها عمليات التحميل الجانبي وتفريغ الكمية السابقة مع الناقلة المذكورة.

وختمت شركة "سومو" بيانها بالتحذير من خطورة هذا الحدث، مشددة على أنه يمثل تهديداً مباشراً لسلامة الملاحة البحرية والأنشطة النفطية الحيوية في المياه الإقليمية، فضلاً عن تأثيراته الضارة على الأمن القومي والاقتصاد العراقي.