ملا هاوري فاتح يصف "داعش" بالفرقة الخارجية ويدعو لنصرة المظلومين في غرب كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- دعا العالم الديني والداعية الإسلامي من مدينة كركوك، ملا هاوري فاتح، أئمة المساجد وعموم المسلمين في مختلف بقاع العالم إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب الكوردي في "غرب كوردستان" (شمال سوريا)، معتبراً ذلك واجباً شرعياً وإنسانياً تمليه مبادئ الدين الحنيف.

وفي تصريح لكوردستان24، شنّ ملا هاوري هجوماً حاداً على تنظيم "داعش"، واصفاً إياه بـ "الفرقة الخارجية" المارقة عن جوهر الإسلام، مؤكداً أن التنظيم يمارس الطغيان والقتل بحق الأبرياء من المسلمين الكورد في تلك المناطق.

وأضاف فاتح: "إن ما يتعرض له إخوتنا في غرب كوردستان معلوم للجميع، والوقوف معهم ليس خياراً بل هو مسؤولية تقع على عاتق كل من يملك ذرة إيمان أو غيرة إنسانية".

مشدداً على ضرورة الدفاع عن المظلومين في وجه آلة القتل والترهيب.

واختتم عالم الدين حديثه بالاستشهاد بالقيم النبوية والأحاديث القدسية التي تؤكد حتمية نصرة المظلوم، مذكراً بالوعد الإلهي: "وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين"، في إشارة إلى أن الحق سينتصر في النهاية مهما بلغت قوة الظالم.