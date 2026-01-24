فؤاد حسين يبحث مع مسؤولة السياسة الأوروبية ملف "سجناء داعش" وتطورات الأوضاع في سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، السبت، مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الملف السوري.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي أسباب الاشتباكات الأخيرة في سوريا والتفاهمات التي تم التوصل إليها، مع التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمات عبر الحوار السلمي.

وتصدر ملف تنظيم داعش الإرهابي المباحثات، حيث ناقش الطرفان خطورة هروب عناصر من التنظيم من السجون التي خرجت عن سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وفيما أعربت كالاس عن شكرها للعراق لقبوله المبدئي استلام السجناء، شدد الوزير فؤاد حسين على أن العراق لن يتحمل الأعباء الأمنية والمالية لهذا الملف بمفرده، مؤكداً أنها مسؤولية دولية مشتركة.

كما تناول الاتصال نتائج زيارة فؤاد حسين الأخيرة إلى طهران، وبحث سبل تعزيز الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.