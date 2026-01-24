ئاكرێ (عقرة).. "الحياة" تعود إلى الينابيع بعد 6 سنوات من الجفاف

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بعد ست سنوات عجاف من الجفاف والانحباس، عادت مياه الينابيع في قرى قضاء ئاكرێ (عقرة)، لتتدفق من جديد، معيدةً معها الأمل للمزارعين ومربي الماشية الذين عانوا طويلاً من تدهور الغطاء النباتي وشح الموارد المائية.

يعبّر المواطن حازم علي، وهو أحد مربي الماشية في المنطقة، عن سعادته بهذا التحول قائلاً: "خلال السنوات الماضية جفت ينابيعنا تماماً، مما أدخلنا في دوامة جفاف قاسية أثرت على حياتنا ومعيشتنا، لكننا اليوم نشعر بارتياح كبير بعد أن عادت المياه للجريان بقوة، بفضل كميات الأمطار الوفيرة التي هطلت هذا العام".

من جانبه، يؤكد المزارع مريوان محمد أن استمرار تساقط الأمطار والثلوج سيعيد إحياء الأنهار والجداول التي انخفض منسوبها سابقاً، مشيراً إلى أن "هذا العام يمثل بشارة خير وبركة للموسم الزراعي ولجودة المحاصيل".

وتشير بيانات شعبة الري في قضاء عقرة إلى وجود 1155 ينبوعاً مسجلاً في حدود القضاء.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن 70% من هذه الينابيع كانت قد جفت تماماً العام الماضي بسبب التغير المناخي، إلا أن الموسم الحالي شهد عودة المياه إليها جميعاً دون استثناء، وهو ما يصفه الخبراء بـ"الرسالة المطمئنة" لمستقبل المنطقة البيئي.

وفي السياق التقني، يوضح المهندس الزراعي ديان حمو أن كميات الأمطار المسجلة حتى الآن استثنائية، قائلاً: "لم نشهد هطولاً بهذا الشكل منذ سنوات طويلة. المزارعون الآن في غاية السعادة، فالتربة تشبعت بالمياه لدرجة تفيض عن حاجة المحاصيل الزراعية، لدرجة أننا بتنا الآن ننتظر بزوغ الشمس لموازنة عملية النمو".

تُعد منطقة عقرة من المناطق الغنية زراعياً وحيوانياً، ولهذا السبب أولت حكومة إقليم كوردستان اهتماماً خاصاً بها عبر إنشاء 41 سداً وصهريجاً مائياً (بوند) خلال السنوات الماضية.

وتفيد التقارير الميدانية بأن جميع هذه السدود والمنشآت المائية قد وصلت حالياً إلى حالة "الامتلاء التام" وبدأت مياهها تفيض عن سعتها التخزينية.

وفقاً لإحصائيات محطة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في عقرة، سجل القضاء خلال موسم الشتاء الحالي هطول نحو 700 ملم من الأمطار، بالإضافة إلى تساقط أكثر من 200 سم من الثلوج في المناطق المرتفعة، مما ساهم بشكل مباشر في رفع منسوب المياه الجوفية وزيادة مخزون المياه السطحية في عموم المنطقة.