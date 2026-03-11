ويتكوف: الولايات المتحدة دمرت ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن ستيف فيتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، أن الولايات المتحدة تمكنت من التدمير الكامل للمنشآت الاستراتيجية لتخصيب وتحويل اليورانيوم في مناطق "ناتانز"، "أصفهان"، و"فوردو" داخل الأراضي الإيرانية.

وفي تصريح خاص لقناة "فوكس نيوز"، أشار ويتكوف إلى أن طهران كانت تتمسك بما تسميه "حقاً غير قابل للتصرف" في تخصيب اليورانيوم، إلا أن واشنطن ردت بوضوح بأن "للولايات المتحدة حقاً لا يمكن إنكاره في منع إيران من الامتلاك النووي، وذلك حمايةً للأمن والسلم الدوليين".

وبحسب المبعوث الأمريكي، فإن المعطيات الاستخباراتية أكدت امتلاك طهران لـ 460 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مشدداً على أن إيران كانت تحتاج لفترة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام فقط للوصول باليورانيوم إلى "مستوى الأسلحة" (Weapons-grade) وصناعة القنبلة الذرية.

وفي السياق ذاته، استشهد فيتكوف بتصريحات حديثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً: "لو لم يتم تنفيذ هذه العملية العسكرية في هذا التوقيت، لكانت طهران قد أصبحت قوة نووية في غضون أسبوعين فقط".

وعلى صعيد الجهود الدبلوماسية، كشف فيتكوف عن تقديم واشنطن مقترحاً لإيران في الثالث من آذار/مارس الماضي، يقضي بتزويدها بالوقود النووي من الخارج مقابل وقف عمليات التخصيب محلياً، إلا أن طهران رفضت العرض بشدة.

واختتم المبعوث الأمريكي تصريحه بالقول إن الرفض الإيراني للمقترحات الدولية، وتفاخر مسؤوليها المستمر بزيادة مخزون اليورانيوم المخصب، كانا "الدليل القاطع" على نوايا طهران الحقيقية في الحصول على سلاح نووي، مما استوجب التحرك العسكري لإنهاء هذا التهديد.