لمواجهة برد الشتاء.. مؤسسة بارزاني تضاعف مساعدات وقود التدفئة للعوائل في روجآفا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية عن زيادة كميات الوقود المخصصة للتوزيع في مناطق "روجآفا" (شمال وشرق سوريا) لتصل إلى 300 ألف لتر، وذلك ضمن جهودها المستمرة لإغاثة السكان ومواجهة متطلبات فصل الشتاء.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24"، أكد موسى أحمد، رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، أن المؤسسة قررت رفع كمية الوقود الموردة من 100 ألف لتر إلى 300 ألف لتر. وأوضح أن المرحلة الأولى من عملية التوزيع قد بدأت بالفعل، حيث يتم منح كل عائلة 40 لترًا من "النفط الأبيض" (وقود التدفئة).

وأضاف أحمد أن المساعدات تُوزع بشكل مستمر في أربع مناطق رئيسية حتى الآن، وهي: قامشلو، عامودا، كركي لكي، وتل كوجر (لگێن)، مشدداً على التزام المؤسسة بالوصول إلى العوائل المحتاجة.

من جانبه، أشار المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، في بيان صدر يوم الخميس 22 كانون الثاني 2026، إلى أن "إرسال كميات الوقود اللازمة إلى روجآفا يأتي بناءً على توجيهات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ومن خلال مؤسسة بارزاني الخيرية". وأكد هوراماني أن هذه العملية ستستمر حتى نهاية فصل الشتاء لضمان تأمين احتياجات السكان من التدفئة.

وكان كرزان نوري، عضو الهيئة الإدارية للمؤسسة، قد كشف في وقت سابق عن وصول 102 شاحنة مساعدات إلى المنطقة، تضمنت أكثر من 850 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي في أعقاب وصول أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى "روجآفا" يوم الأربعاء الماضي، 21 كانون الثاني، والتي سُيرت بأمر مباشر من الرئيس مسعود بارزاني لدعم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.