بابكر زيباري يحذر من تكرار سيناريو 2014

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة أمنية بارزة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العسكرية والسياسية، أعلن العراق رسمياً عن تسلّم الدفعة الأولى من معتقلي تنظيم "داعش" القادمين من مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا.

وفي هذا السياق، استضافت قناة "كوردستان 24" الفريق أول الركن بابكر زيباري، رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق، لتحليل أبعاد هذه العملية وتأثيراتها على الأمن القومي.

أكدت التقارير الواردة في شريط الأخبار وصول 150 مسلحاً من تنظيم "داعش" تم تسليمهم للسلطات العراقية، في عملية تهدف إلى ضمان احتجازهم في مرافق أكثر أماناً داخل الأراضي العراقية.

وفي تعليقه على هذا التطور، أشار بابكر زيباري إلى أن الوضع الأمني الحالي يختلف جذرياً عما كان عليه في السنوات الماضية.

مؤكداً أن المؤسسة العسكرية العراقية باتت تمتلك تجربة أكبر في التعامل مع مثل هذه الملفات الحساسة.

ورداً على تساؤلات حول إمكانية تكرار أحداث عام 2014 وسقوط المدن، قلل زيباري من احتمالية حدوث ذلك، معتبراً أن الظروف الميدانية والسياسية قد تغيرت.

وأوضح أن "العدو واحد، لكن قدراتنا الدفاعية والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، مدعوماً بالتحالف الدولي، وصل إلى مستويات متقدمة تمنع وقوع مثل تلك الكوارث مجدداً".

شدد زيباري خلال المقابلة على ضرورة إخضاع جميع العناصر الذين تم تسلمهم لمحاكمات عادلة وسريعة. وقال: "هؤلاء العناصر، ومعظمهم من العراقيين، تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء. يجب أن ينالوا جزاءهم العادل وفق القانون العراقي، ومن يستحق الإعدام يجب أن يُنفذ بحقه الحكم ليكونوا عبرة لغيرهم، ولضمان عدم عودتهم لتهديد السلم الأهلي".

ولم تغب الأوضاع في "روج آفا" غرب كوردستان (شمال شرق سوريا) عن طاولة الحوار، حيث أشار زيباري إلى أن عدم الاستقرار في تلك المناطق، والنزاعات المستمرة بين الفصائل المختلفة، تشكل ضغطاً كبيراً على الحدود العراقية.

وأكد على أهمية استمرار "غرفة العمليات المشتركة" في أربيل، التي تضم ضباطاً من الجيش والبيشمركة ومستشارين دوليين، لمراقبة التحركات على الحدود ومنع أي تسلل إرهابي.

يأتي نقل هؤلاء المعتقلين في وقت حساس يسعى فيه العراق لطي صفحة الإرهاب نهائياً، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في كيفية إدارة ملف السجون وتأمينها، لضمان عدم تحولها إلى بؤر جديدة لتجنيد المتطرفين، وهو ما دعا إليه زيباري في ختام حديثه، مؤكداً على ضرورة اليقظة الدائمة والابتعاد عن المناكفات السياسية التي قد تضعف الجبهة الأمنية.