مؤسسة بارزاني الخيرية: وزعنا النفط على مئات العائلات في عامودا

أربيل (كوردستان 24)- ضمن حملات مؤسسة بارزاني الخيرية المستمرة لإغاثة أهالي روج آفا (كوردستان سوريا)، وبتوجيهات من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وُزعت اليوم السبت، 24 كانون الثاني 2026، المحروقات في مدينة عامودا.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أن قافلة مساعدات جديدة تضم كميات من الوقود (الكاز) وصلت إلى روج آفا في 23 كانون الثاني 2026 عبر مؤسسة بارزاني الخيرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة.

وأشار البيان إلى أن فرق المؤسسة باشرت اليوم السبت بتوزيع المحروقات، حيث استفادت منها 325 عائلة نازحة تقطن في مدينة عامودا.

كما أوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة واسعة تقودها مؤسسة بارزاني الخيرية لإيصال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى روج آفا، بهدف دعم العوائل النازحة وتوفير المتطلبات الأساسية للمعيشة لسكان تلك المناطق.