بارزاني الخيرية تعلن إيصال 167 مليون دينار من المساعدات العاجلة لكوردستان سوريا

منذ 28 دقيقة

أربيل(كوردستان 24)- كشفت مسؤولة مكتب أربيل لمؤسسة بارزاني الخيرية، عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بحملة التبرعات المشتركة مع محافظة أربيل لإغاثة كوردستان سوريا، مؤكدة استمرار العملية وسط إقبال لافتاً من المتبرعين.

وقالت ستاف آسو، مسؤولة مكتب أربيل لمؤسسة بارزاني الخيرية وفي تصريح خاص لـ كوردستان 24، اليوم السبت،: "تمكنا حتى الآن، وفي إطار حملتنا الإغاثية، من جمع مبلغ 167,000,000 دينار عراقي مليون دينار عراقي، قدمها المتبرعون لدعم المتضررين".

وحول المساعدات العينية، أوضحت آسو أنه جرى تجهيز وإرسال 15 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والمستلزمات الضرورية المتنوعة حتى هذه اللحظة.

تأتي هذه الحملة بتنسيق مباشر بيني لمحافظة أربيل ومؤسسة بارزاني الخيرية، بهدف تقديم يد العون العاجلة للاهالي في المناطق المتضررة في كوردستان سوريا، ولا يزال الباب للتبرع مفتوحاً أمام المساهمات الخيرية لتعزيز الجهود الإنسانية في المنطقة.