عراقيون يرفضون نقل آلاف المعتقلين من تنظيم "داعش" من سوريا إلى بلادهم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تسود حالة من القلق والرفض الشعبي في الأوساط العراقية، عقب توارد تقارير تتحدث عن بدأ نقل نحو 7000 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي من المعتقلات السورية إلى الأراضي العراقية.

هذا الحراك أثار موجة من التساؤلات حول أمن المناطق المستقرة حديثاً، وسط مطالبات للحكومة المركزية باتخاذ موقف سيادي يحمي المكتسبات الأمنية.

عبر المواطن "أبو أركان" عن لسان حال الكثير من المتضررين من الحروب السابقة، مبيناً أن الشارع العراقي بات لا يحتمل مزيداً من الأزمات.

وقال أبو أركان: "فوق كل ما عانيناه، يريدون جلب دواعش من سوريا إلينا! لا نفهم غاية الولايات المتحدة من هذه التحركات".

ووجه مناشدة عاجلة إلى الحكومة العراقية بضرورة منع دخول هؤلاء الذين وصفهم بـ "المجرمين الأجانب"، مؤكداً أن العراق ليس أرضاً لتجميع الإرهابيين القادمين من مختلف دول العالم.

من جانبه، حذر الأكاديمي محمد طالب من التبعات الاجتماعية والإنسانية لهذه الخطوة، مستذكراً مأساة النزوح التي عاشها العراقيون إبان سيطرة التنظيم على بعض المحافظات.

وأوضح طالب: "لقد عانينا مرارة اللجوء إلى إقليم كوردستان ومحافظات أخرى بسبب النزوح القسري، والآن بعد أن تحقق الأمن واستقرت مناطقنا، نسمع عن نقل 7000 عنصري إرهابي إلى بلادنا".

وأكد رفضه القاطع لهذا الإجراء، مشدداً على أن العراقيين لن يسمحوا بإعادة الدمار إلى مدنهم أو العودة إلى "مربع النزوح العصيب" مرة أخرى.

وفي الجانب الشرعي والوطني، شدد الدكتور عمر الجميلي، إمام وخطيب، على ضرورة أن تكون الحكومة العراقية هي "صاحبة القرار الفصل" في هذا الملف.

وأشار الجميلي إلى أن العراق بلد قوي ذو تاريخ وحضارة، ولا ينبغي أن يقبل بقرارات تُفرض عليه وتؤثر على أمنه القومي.

وأضاف: "يجب أن تكون أولى أولويات الدولة هي مصلحة المواطن العراقي وحفظ الأمن والاستقرار، واتخاذ موقف حازم يرفض أي إملاءات تهدف إلى زعزعة السلم المجتمعي".

يذكر أن ملف معتقلي تنظيم "داعش" في سجون الشمال السوري لا يزال يمثل قنبلة موقوتة، وسط تجاذبات دولية ومخاوف محلية من أن تؤدي أي عملية نقل غير مدروسة إلى تهديد الاستقرار الهش في المناطق التي تحررت مؤخراً من قبضة التنظيم.

تقرير: أحمد الدليمي – كوردستان24 – الانبار