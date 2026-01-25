السوداني يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم العملياتي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم العملياتي أتول كهاري.

وعبر السوداني، خلال اللقاء، عن تقدير العراق حكومةً وشعباً للدور المهم الذي اضطلعت به بعثة يونامي طيلة السنوات الماضية، ومساعدتها للشعب العراقي في أبرز التحديات التي واجهها.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار التعاون مع جميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها الإنسانية والتنموية العاملة في العراق.

مبيناً حرص الحكومة على إتمام متعلقات بعثة يونامي، الى جانب دعم برنامج (UN 80) الذي طرحه الأمين العام انطونيو غوتيرش لإصلاح هيكل المنظمة الدولية، واستعداد العراق للإسهام في تنفيذ وتطوير هذه الرؤية.

وأشار السوداني إلى أن خطوة نقل عناصر داعش بشكل مؤقت إلى السجون العراقية، تأتي للحفاظ على الأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة على حد سواء.

مؤكداً أن العراق أثبت تحمله المسؤولية وقدرته على تقديم المعالجات الصحيحة الضامنة لمنع نشاط الإرهاب، وعلى الدول المعنية تسلّم مواطنيها من عناصر داعش وتقديمهم الى المحاكمات لينالوا جزاءهم العادل.

من جانبه، نقل كهاري تحيات وتقدير الأمين العام للأمم المتحدة لمواقف العراق في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، والتعاون في نقل ارهابيي داعش، خاصة من حملة الجنسية العراقية.

مشيداً بأهمية هذه الخطوة ودعمها من قبل المجتمع الدولي لمنع انتشار خطر الإرهاب.

كما أشار وكيل الأمين العام الى التقدّم الملحوظ الذي يشهده العراق في مختلف الميادين خلال السنوات الأخيرة.

وأثنى على خطوة توقيع الحكومة اتفاقاً إطارياً للتعاون مع المنسّق المقيم الممثل للأمم المتحدة بعد انتهاء مهام بعثة يونامي.

وشدد على أهمية استمرار الشراكة بوصفها ركيزة أساسية لدعم الأمن وتحقيق التنمية المستدامة.