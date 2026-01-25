فؤاد حسين: البرلمان سيقرر من سيكون رئيس جمهورية العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عدم توصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اتفاق نهائي بشأن اختيار مرشح مشترك لمنصب رئيس جمهورية العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، سلط فيه الضوء على جملة من القضايا الأمنية والسياسية الحساسة، كان أبرزها ملف معتقلي تنظيم "داعش" في سوريا ومسألة انتخاب رئيس الجمهورية.

وفيما يخص منصب رئاسة الجمهورية، أعرب حسين عن أسفه لغياب التوافق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني حتى الآن، مبيناً أن القائمة النهائية للمرشحين تضم 18 شخصاً، وأن مجلس النواب العراقي هو من سيحسم القرار في نهاية المطاف باختيار أحد هؤلاء المرشحين للمنصب.

وعلى الصعيد الأمني، وصف وزير الخارجية ملف معتقلي "داعش" بأنه قضية استراتيجية ترتبط مباشرة بالأمن القومي العراقي، لا سيما وأن معظم هؤلاء السجناء يُصنفون كـ "قيادات خطيرة".

وكشف عن توصل الحكومة العراقية الاتحادية إلى اتفاق مع الجانب السوري لاستعادة المسلحين الذين يحملون الجنسية العراقية حصراً.

وأضاف: "نحن مستعدون لاستعادتهم، لكن لدينا ملاحظات محددة؛ حيث طالبنا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتحمل مسؤولية عمليات النقل والتبعات المالية لهذه العملية".

وشدد حسين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على تلك السجون ومنع أي محاولات لهروب عناصر التنظيم.

وفي ختام تصريحه، طمأن وزير الخارجية بشأن الأوضاع على الحدود، مؤكداً وجود استعدادات مكثفة على الحدود العراقية السورية لمواجهة أي تحركات للتنظيم وحماية سيادة الأراضي العراقية.