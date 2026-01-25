موظفو كلية الإمام الأعظم في سامراء يعلنون "الإنذار الأخير" ويهددون بإضراب شامل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نظم موظفو ومنتسبو كلية الإمام الأعظم (أقسام سامراء)، وقفة احتجاجية حاشدة للتنديد بقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بإلغاء مخصصات الخدمة الجامعية، واصفين القرار بـ"الجائر" ومحذرين من موجة إضرابات شاملة قد تعصف بالمؤسسات الأكاديمية في حال عدم التراجع عنه.

وفي بيان رسمي تلي خلال الوقفة، أكد المحتجون أن الفقرة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، لا تمثل مجرد "تنظيم مالي"، بل هي استهداف مباشر للاستقرار المعيشي لآلاف الموظفين الذين خدموا المسيرة التعليمية لسنوات طويلة.

وأشار البيان إلى أن هذه المخصصات هي استحقاق قانوني ثابت وفق قانون الخدمة الجامعية ولا يمكن المساس بها تحت أي ذريعة.

وأعلن المحتجون أن هذه الوقفة تمثل "رسالة إنذار أخير" للحكومة والجهات المعنية، مؤكدين عزمهم البدء بإضراب عام وشامل وتعطيل الدوام الرسمي في كافة أقسام الكلية في حال أصرت وزارة المالية على تنفيذ الاستقطاعات.

وشدد الموظفون على أنهم لن يعودوا إلى ممارسة مهامهم إلا بعد ضمان صرف الرواتب كاملة مع المخصصات دون أي نقص.

ووجهت الكوادر الإدارية في الكلية نداءً عاجلاً إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والجهات الرقابية للتدخل الفوري لإيقاف ما وصفوه بـ"الخطوة التعسفية".

وأكدوا في ختام وقفتهم أن حقوق الموظف "خط أحمر"، محذرين من جعل الرواتب هي "الحلقة الأضعف" في معالجة الأزمات المالية الناتجة عن سوء الإدارة.

تأتي هذه الوقفة في سياق حراك واسع تشهده مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية العراقية، احتجاجاً على التوجهات الحكومية الأخيرة لتعديل سلم الرواتب أو إلغاء بعض المخصصات المهنية.