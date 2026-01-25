خليل زاد يعلن دعمه لترشيح فؤاد حسين لرئاسة العراق ويصفه بـ "الخيار الممتاز"

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وصف السفير الأمريكي السابق لدى العراق زلماي خليل زاد ترشيح فؤاد حسين لرئاسة الجمهورية بأنه "خيار ممتاز"، وقال إنه يتمنى لو كان لديه الحق في التصويت.

وأعلن خليل زاد، عبر رسالة نشرها على منصة "إكس"، دعمه لترشيح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية، واصفاً إياه بأنه "خيار ممتاز".

وهنأ خليل زاد في رسالته رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بمناسبة ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الخطوة التالية تتمثل في اختيار رئيس الجمهورية.

واعتبر أن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فؤاد حسين، هو الشخص الأنسب لهذا المنصب نظراً لما يتمتع به من خبرة سياسية واسعة واحترام وتقدير على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف السفير السابق أن وجود نوري المالكي وفؤاد حسين معاً يمكن أن يشكل فريقاً استثنائياً لإدارة العراق في هذه المرحلة، مختتماً حديثه بعبارة تعكس ثقته العالية بهما قائلاً: "خۆزگە مافی دەنگدانم هەبووایە" (ليتني كنت أملك حق التصويت).

تأتي هذه المواقف في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تطورات متسارعة، حيث أعلن الإطار التنسيقي، الذي يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر، يوم السبت 24 كانون الثاني 2026، عن ترشيح نوري المالكي رسمياً لمنصب رئيس الوزراء بالأغلبية.

وفي المقابل، تنحصر المنافسة الرئيسية على منصب رئيس الجمهورية، المخصص للمكون الكوردي وفق العرف السياسي، بين مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين، ومرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي، ضمن قائمة نهائية تضم 18 مرشحاً بحسب بيانات البرلمان العراقي.

ومن المقرر وفقاً للدستور أن ينتخب مجلس النواب رئيساً جديداً للجمهورية خلال 30 يوماً من عقد جلسته الأولى، حيث يُتوقع عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 27 كانون الثاني 2026، ليتولى الرئيس المنتخب بعد ذلك تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة.