رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ المالكي بمناسبة ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اتصال هاتفي، اليوم الأحد 25 كانون الثاني (يناير) 2026، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وذلك بمناسبة ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.

وخلال الاتصال، أعرب رئيس الحكومة عن تمنياته للمالكي بالتوفيق والنجاح، وتدشين مرحلة جديدة تُكرس لخدمة عموم المواطنين العراقيين، وحل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، استناداً إلى الدستور واحترام الكيان الاتحادي لإقليم كوردستان.