قتيل في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قتل شخص بغارة اسرائيلية الأحد في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة، في وقت أعلن الجيش الاسرائيلي شنّ ضربات على مواقع في جنوب لبنان وشرقه، متهما حزب الله باستخدامها كبنى تحتية.

وتواصل إسرائيل شن غارات على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد حرب مع الحزب دامت أكثر من عام.

وأفادت وزارة الصحة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين بلدتي خربة سلم وكفردونين... أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن وإصابة مواطن آخر بجروح".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قالت إن الغارة استهدفت مستودعا.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه هاجم "عناصر إرهابية من حزب الله عملوا داخل موقع لانتاج وسائل قتالية في جنوب لبنان"، مشيرا الى أنه رصد خلال الآونة الأخيرة نشاطا "لعناصر حزب الله داخل المبنى الذي كان يعد موقعا لانتاج وسائل قتالية".

الى ذلك، أفادت الوكالة عن غارات على مناطق جبلية في منطقة البقاع الحدودية مع سوريا في شرق البلاد.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الضربات استهدفت "بنى تحتية عسكرية لحزب الله".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء أنه قصف معابر على طول الحدود اللبنانية السورية، اتهم حزب الله باستخدامها لتهريب الأسلحة.

وتقول اسرائيل إن ضرباتها تستهدف عناصر في حزب الله ومنشآت ومخازن أسلحة عائدة اليه، مؤكدة أنها لن تسمح له بترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية على صعيد الترسانة العسكرية والبنية القيادية.

وتكثّف إسرائيل في الآونة الأخيرة ضرباتها على مناطق لبنانية تقع شمال نهر الليطاني (نحو 30 كلم من الحدود الجنوبية مع الدولة العبرية).

ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش اللبناني مطلع كانون الثاني/يناير، إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع ترسانة حزب الله، والتي أقرتها السلطات في بيروت. وشملت المرحلة الأولى جنوب الليطاني.

الا أن إسرائيل شككت في الخطوة واعتبرتها غير كافية.

وتتألف خطة الجيش اللبناني من خمس مراحل. وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، والواقعة على بعد نحو ستين كيلومترا من الحدود، وعلى بعد نحو أربعين كيلومترا جنوب بيروت.

AFP