خلل فني في خطوط الغاز يتسبب بانقطاع جزئي للكهرباء والوزارة تؤكد قرب الإصلاح

منذ ساعة

أربيل(كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 25 كانون الثاني 2026، عن حدوث انقطاع جزئي في التيار الكهربائي شمل مناطق متفرقة من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، إثر خلل فني طارئ.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن العطل نتج عن مشكلة تقنية مفاجئة أصابت خطوط نقل الغاز الطبيعي الموردة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، مما أدى إلى تراجع مؤقت في كفاءة الشبكة الوطنية وخروج بعض الوحدات عن الخدمة في المحافظات الثلاث.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الفرق الهندسية والفنية التابعة لها قد استنفرت جهودها وباشرت العمل فوراً في المواقع المتضررة لتشخيص العطل وإصلاحه. وأشار البيان إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لإعادة تدفق الغاز وضمان استقرار الشبكة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها على التزامها باستئناف تزويد الطاقة بشكل كامل ومستقر خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدة أن الوضع سيعود إلى سياقه الطبيعي فور انتهاء أعمال الصيانة الجارية.