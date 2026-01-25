منسق التوصيات الدولية ووزير الصحة يبحثان تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات وتنفيذ التوصيات الدولية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نظّم مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد الموافق 25 كانون الثاني/يناير 2026، طاولة مستديرة بحضور وزير الصحة سامان برزنجي، رئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

جرى خلال الاجتماع بحث ملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم تسليط الضوء على الخطوات والإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على المجتمع، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، من المقرر أن ينظم مكتب منسق التوصيات الدولية، في المستقبل القريب، وبدعم من اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبرعاية منظمة دولية متخصصة في قضايا حقوق الإنسان، المؤتمر الثاني المعني بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على ضرورة مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يسهم في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومواءمة أوضاع إقليم كوردستان مع المعايير الدولية المعتمدة.