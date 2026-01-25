التعليم العالي في إقليم كوردستان تعلن زمالات "ماستير ودكتوراه" في تركيا لـ 2026

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 25 كانون الثاني 2026، عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية التركية (Türkiye Bursları) للعام الدراسي 2026، والمخصصة لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه لمواطني وموظفي الإقليم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه المنح تقدم دعماً مالياً كاملاً من الجانب التركي يغطي كافة تكاليف الدراسة والمعيشة. وبالمقابل، تعهدت حكومة إقليم كوردستان بمنح الموظفين المقبولين "إجازة دراسية" رسمية، تتضمن صرف الراتب الاسمي مع المخصصات الثابتة طوال فترة البعثة.

حددت الوزارة مجموعة من الضوابط الواجب توفرها في المتقدمين، وهي:

أن يكون المتقدم من مواطني إقليم كوردستان.

للموظفين: توفر خدمة فعلية لا تقل عن سنتين بعد تاريخ الحصول على آخر شهادة.

المؤهل العلمي: لا يقل معدل البكالوريوس عن (65%) للمتقدمين للماجستير، ولا يقل معدل الماجستير عن (70%) للمتقدمين للدكتوراه.

التخصص: يجب أن تكون الدراسة في نفس التخصص العلمي للشهادة السابقة.

اللغة: الالتزام بمعايير ومتطلبات اللغة المحددة من قبل برنامج المنحة التركية.

دعت الوزارة الراغبين بالتقديم إلى اتباع الخطوات التالية بدقة، مشيرة إلى أن يوم 10 شباط 2026 هو الموعد النهائي لاستلام الطلبات:

المرحلة الأولى: التسجيل عبر الموقع الرسمي للمنحة التركية.

المرحلة الثانية: فتح ملف خاص عبر بوابة وزارة التعليم العالي في الإقليم (بعد الحصول على القبول الأولي).

المرحلة الثالثة: إرسال الوثائق المطلوبة في ملف واحد بصيغة (PDF) إلى البريد الإلكتروني: ([email protected]).

تعليمات المراسلة والوثائق المطلوبة

شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمعايير التقنية للإرسال، وهي:

تسمية ملف الـ PDF باسم المتقدم الرباعي.

كتابة (Turkiye scholarship 2026) في حقل موضوع الإيميل (Subject).

إرفاق "كتاب تأييد" للموظفين من جهة عملهم يؤكد الحاجة للتخصص والالتزام بالعودة.

تضمين البيانات التالية في متن الإيميل: (الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الطلب، البرنامج الدراسي المطلوب، مكان العمل، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف).

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي حكومة الإقليم لتعزيز القدرات الأكاديمية وفتح آفاق التعاون العلمي الدولي.