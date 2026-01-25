دعوات للتظاهر بعد العثور على جثة امرأة مقطوعة الرأس في اسطنبول

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- دعت منظمات للدفاع عن حقوق المرأة في تركيا إلى مسيرات احتجاجية بعد ظهر الأحد، إثر العثور على جثة امرأة مقطوعة الرأس ومبتورة الساقين داخل حاوية نفايات في اسطنبول ليل السبت.

وذكرت وكالة أنباء دوغان "دي اتش ايه" أنّ الجثة كانت ملفوفة بملاءة ومُلقاة داخل حاوية في منطقة شيشلي. وقد عثر عليها شخص مساء السبت خلال بحثه عن مواد لإعادة التدوير.

وحدد المحققون هوية الضحية، وهي مواطنة أوزبكية تبلغ 37 عاما.

الا أنهم لم يتمكنوا من العثور على رأسها أو ساقيها فورا، لكن بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، رأوا رجلين يلقيان حقيبة سفر داخل حاوية أخرى. ولم يتضح فورا ما الذي تحتويه.

وبعد ساعات، أوقفت الشرطة في مطار اسطنبول مشتبهين اثنين، وهما أيضا من أوزبكستان، خلال محاولتهما مغادرة البلاد، بحسب الوكالة ذاتها. ثم ألقت القبض لاحقا على مشتبه به ثالث.

وأثارت الجريمة غضب منظمات الدفاع عن حقوق المرأة التي دعت الى تحركات احتجاجية في أنقرة واسطنبول للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد جرائم قتل النساء.

وكتبت منظمة "نسويات ضد قتل النساء" عبر منصة إكس "لا نعرف حتى الآن اسم المرأة المقتولة، لكننا نعلم أن هذه الجريمة هي نتيجة للعنف الذكوري!"، متعهدة بـ"إخراج غضبنا إلى الشوارع حتى لا تُزهق روح أخرى".

وقال رئيس بلدية شيشلي المسجون رسول إمراه شاهين إن جرائم القتل هذه هي "مشكلة اجتماعية خطرة".

وكتب في منشور عبر منصة اكس إنّ "جرائم قتل النساء تتحوّل إلى مجزرة متفاقمة بسبب الإفلات من العقاب والإهمال والصمت"، مطالبا باتخاذ إجراءات منسقة لمواجهة هذه المشكلة.

لا تُصدر تركيا إحصاءات رسمية بشأن جرائم قتل النساء، تاركةً هذه المهمة لمنظمات نسائية تجمع بيانات عن جرائم القتل وحالات الوفاة المشبوهة الأخرى من التقارير الصحافية.

وأظهرت إحصاءات لمنظمة "سنوقف قتل النساء" أنّ 294 امرأة قتلهن رجال في العام 2025، كما عثر على 297 امرأة مقتولة في ظروف غامضة.



المصدر : وكالات