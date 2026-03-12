إسرائيل تضاعف نطاق أوامر الإخلاء في جنوب لبنان بمطالبات جديدة بالنزوح

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت إسرائيل، يوم الخميس 12 آذار/مارس 2026، أوامر إخلاء إضافية لسكان جنوب لبنان، ما أدى فعلياً إلى مضاعفة مساحة المناطق التي طُلب من السكان مغادرتها، حيث طالبتهم بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خريطة تظهر المنطقة الموسعة حديثاً، والتي باتت حدودها تقع على بعد 7 كيلومترات (4.3 ميلاً) فقط من مدينة صيدا الساحلية.

ووفقاً لبيانات الحكومة اللبنانية، بلغ عدد النازحين في لبنان نحو 800 ألف شخص، ومن المرجح أن يؤدي الأمر الجديد إلى زيادة هذا الرقم بشكل كبير، مما يضع مزيداً من الضغوط والأعباء على السلطات اللبنانية.

وكان أدرعي قد حذر السكان، يوم الثلاثاء الماضي، بضرورة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني، مشيراً إلى أن "غارات" تجري في المنطقة.

وفي سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية إن "أوامر الإخلاء الجماعية الواسعة للغاية" التي تصدرها إسرائيل لا تشكل "ضمانات حماية فعالة"، كما أنها لا تمنح الجيش الإسرائيلي "الحق في معاملة هذه المناطق كمناطق إطلاق نار مفتوحة".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة