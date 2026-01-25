غزة بين "لجنة التكنوقراط" وطموحات السلام.. آمال بالاستقرار ومخاوف من "وصاية" جديدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تعود غزة إلى واجهة الأحداث العالمية مجدداً، لكن هذه المرة ليس كجبهة مشتعلة فحسب، بل كملف إداري وسياسي شائك. فبينما تُطرح "لجنة إدارة شؤون القطاع" كصيغة مؤقتة لمرحلة ما بعد الحرب، يترقب الغزيون بحذر ما ستؤول إليه هذه المبادرات التي تأتي بدعم دولي وإقليمي، وتحت إشراف "مجلس سلام عالمي" برئاسة دونالد ترامب.

تحت شعار "السلام في الشرق الأوسط 2025"، تتبلور صيغ إدارية تحمل عناوين خدمية وسياسية. إلا أن المشهد في أحياء غزة المدمّرة يفرض إيقاعاً مختلفاً؛ فالشعب الذي أرهقته سنوات الحرب والنزوح، باتت مطالبه الحياتية البسيطة تتقدم على أي خطاب سياسي رفيع المستوى.

في أزقة المخيمات وبين ركام المنازل، تتفاوت آراء المواطنين. يقول أشرف عبدالسلام أحد السكان: "نحن مع أي جهد أو صيغة تحفظ شعبنا وتعمل على وقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية والإنسانية بعد عامين من الدمار". بينما أعرب المواطن عزالدين محمود عن ارتياح نسبي لفكرة "لجنة التكنوقراط" التي قد تدير تفاصيل الحياة اليومية بعيداً عن التجاذبات السياسية الحادة.

وفي لقاءات ميدانية أجرتها عدسة "كوردستان 24"، عبرت المواطنة الفلسطينية مريم حامد، عن تطلعها لأن تكون الخطوات التي يتخذها الرئيس ترامب "خطوة في الاتجاه الصحيح لمساعدة الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن "أي تغيير ملموس على الأرض سيكون مرحباً به".

لكن، وبالتوازي مع هذه الآمال، تبرز في خان يونس وشمال القطاع هواجس من نوع آخر؛ هواجس "الوصاية الدولية". حيث يخشى المواطن إبراهيم حسين، أن تتحول هذه اللجان الإدارية إلى شكل من أشكال "الاستعمار القديم" الذي يمسك بزمام القرار تحت لافتة المساعدات الإنسانية.

وعلى الرغم من أن الكثيرين يرون في هذه اللجنة "مخرجاً من المستنقع" وبداية لعمليات إعادة الإعمار وإسكان النازحين، إلا أن صوتاً نقدياً يبرز في الشارع الغزي. يقول المواطن فراس الشيخ: "هذه اللجنة مختارة وليست منتخبة، ولم تأتِ عبر صناديق الاقتراع. ومع ذلك، ما نريده منها هو وضع مصلحة الناس والنازحين على سلم أولوياتها".

بين انتظار مثقل بالحذر وأمل مشروط بالفعل، يقف الغزيون اليوم أمام تجربة إدارية جديدة. هم لا يطالبون بإدارة مثالية، بل بسلطة تحترم إرادتهم وتمنحهم الشعور بأنهم أصحاب القرار في مصيرهم، وليسوا مجرد بند مؤجل في حسابات القوى الدولية.

تقرير: بهاء طباسي - كوردستان 24 – غزة