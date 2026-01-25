مالية الإقليم تنفي صدور قرارات جديدة بشأن رواتب 2026 وتحذّر من معلومات مضللة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم، عدم صدور أي قرارات أو تعليمات جديدة حتى الآن من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بشأن آليات صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لعام 2026، مؤكدة أن ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية تضمن معلومات وتحليلات غير دقيقة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن أي اتفاق أو قرار جديد يتعلق بتوزيع وصرف الرواتب لم يتم التوصل إليه حتى هذه اللحظة، مشددة على أن العمل مستمر وفق الآليات المعتمدة كما في الأعوام السابقة، ودون وجود معوقات في تنفيذ إجراءات الصرف.

وبيّنت أن وزارة المالية في حكومة الإقليم لا تواجه أي مشكلة في إرسال تقارير الموازنة والمراجعة وقوائم الرواتب، وهي بانتظار ما سيصدر عن الحكومة الاتحادية من قرارات أو تعليمات جديدة تخص السنة المالية 2026.

وحذّرت الوزارة في الوقت ذاته من نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بقوائم الرواتب أو بمبلغ 120 مليار دينار، داعية الجهات والأشخاص غير المطلعين على التفاصيل الرسمية إلى عدم استغلال هذا الملف لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية على حساب معاناة الموظفين والمتقاعدين.

وأكدت وزارة المالية والاقتصاد أن أبوابها مفتوحة أمام جميع الجهات الراغبة في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، بما يسهم في توضيح الحقائق وطمأنة الرأي العام.