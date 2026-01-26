القوات الروسية تنسحب من قامشلو (قامشلي)

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في غرب كوردستان، ديلان بارزان، بأنه قبل ظهر اليوم الاثنين، 26 كانون الثاني 2026، بدأت القوات الروسية بالانسحاب من مطار قامشلو ( قامشلي).

وفقاً لمعلومات مراسل "كوردستان 24"، يتم نقل الجنود والآليات والمعدات العسكرية من مطار قامشلو إلى القواعد العسكرية الروسية في "اللاذقية" داخل سوريا.

وكانت روسيا تستخدم مطار قامشلو منذ عام 2019 لمراقبة مناطق شمال شرق سوريا ومواجهة إرهابيي داعش.

تأتي هذه التغييرات في وقت يسود فيه اتفاق وقف إطلاق نار غير مستقر بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية. ومن جهتها، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن هذه التوترات أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال شرق سوريا.