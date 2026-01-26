المرصد السوري: 12 مواطنًا بين شهيد وجريح جلهم من عائلة واحدة بريف كوباني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استُشهد وأصيب 12 مدنياً، غالبيتهم من عائلة واحدة، في مجزرة مروّعة ارتكبتها طائرة مسيّرة، يُرجّح أنها تركية، استهدفت منزلاً سكنياً في ريف مدينة كوباني غرب كوردستان.

وأفادت مصادر محلية وطبية باستشهاد 6 مواطنين وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة، من بينهم 4 أطفال، إثر استهداف طائرة مسيّرة لمنزل في قرية "خراب عشك". وأدى الهجوم إلى وقوع كامل أفراد العائلة بين شهيد وجريح، حيث جرى نقل المصابين إلى النقاط الطبية القريبة وسط حالة صحية حرجة لبعضهم.

يأتي هذا التصعيد الدامي بالتزامن مع إعلان هدنة جديدة لمدة 15 يوماً بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي دخلت حيز التنفيذ بموجب اتفاق 18 كانون الثاني/يناير الجاري. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروقات متواصلة لهذه الهدنة في ريفي الحسكة وعين العرب، مؤكداً أن الاستهداف الأخير ينسف جهود التهدئة المعلنة.

ولم تقتصر الانتهاكات على ضربة المسيّرة، بل شملت قصفاً بالأسلحة الثقيلة طال قريتي "خراب عشك" و"الجلبية"، إضافة إلى اقتحام قرية "تل أحمر" في ريف كوباني. كما تعرضت قرى عدة في ريف الحسكة لغارات من طائرات مسيّرة وقصف مدفعي، مما أسفر عن وقوع ضحايا إضافيين وأضرار مادية واسعة في ممتلكات المدنيين.

وفي سياق متصل، شهدت قرية "القاسمية" بريف كوباني قصفاً مدفعياً وُصف بالخطير، أدى إلى استشهاد طفل وإصابة ثلاثة آخرين، مما أثار حالة من الذعر والهلع بين الأهالي.

يعكس هذا التصعيد الميداني المتسارع هشاشة الاتفاقات الأخيرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار وتيرة العمليات العسكرية التي تدفع ثمنها العائلات المدنية، وسط غياب أي ضمانات حقيقية لحماية السكان من الضربات الجوية والقصف المدفعي المتكرر.