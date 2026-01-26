الكرملين يقول إن محادثات أبوظبي في شأن أوكرانيا اتسمت بـ"روحية بنّاءة"

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال الكرملين الاثنين إن المحادثات التي أجريت الأسبوع الفائت في أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة اتسمت بـ"روحية بنّاءة"، لكنه شدّد على أن التوصل إلى تسوية للحرب لا يزال يتطلب "عملا كثيرا".

ونبّه الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح لوسائل الإعلام إلى أن "من الخطأ توقع نتائج مهمة من هذه الاتصالات الأولية (...) ولكن يمكن النظر بإيجابية إلى مجرد بدء هذه الاتصالات بروحية بناءة. إلاّ أنّ ثمة عملا كثيرا لا يزال مطلوبا".

وشكّلت المباحثات التي عُقدت في أبوظبي الجمعة والسبت أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 وأدّت إلى مقتل عشرات الآلاف.

وتستضيف العاصمة الإماراتية في الأول من شباط/فبراير المقبل جولة جديدة من هذه المفاوضات، وفق مسؤول أميركي.

وأضاف بيسكوف الاثنين "لا أستطيع القول إنّ ثمة ودا في هذه المحادثات، فمن الصعب جدا أن يكون ذلك ممكنا في هذه المرحلة. لكنّ محاولة تحقيق شيء ما من خلال مفاوضات تستلزم التحدث بشكل بنّاء".

وسبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كتب على منصة إكس بعد انتهاء الجولة الأولى "لقد نوقش الكثير، ومن المهم أن المباحثات كانت بنّاءة".

وعشية اليوم الثاني من هذه المفاوضات، أدت ضربات روسية لمنشآت طاقة في كييف وخاركيف بالطائرات المسيرة والصواريخ الروسية إلى قطع التيار الكهربائي عن ملايين الأوكرانيين في ظل برد قارس، مما دفع كييف إلى اتهام موسكو بتقويض المفاوضات. وقال "لم تستهدف صواريخ (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) شعبنا فحسب بل كذلك طاولة المفاوضات".

وأعلنت كييف الاثنين أن روسيا أطلقت 138 طائرة مسيرة على الأراضي الأوكرانية خلال الليل، استهدفت "11 موقعا" وفقاً لسلاح الجو الأوكراني.

AFP