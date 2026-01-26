انطلاق حملة "ضفائر عنكاوا" لدعم غرب كوردستان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- انطلاقاً من الشعور القومي والأخوي وتجسيداً للرسالة الإنسانية، أعلنت منظمات المجتمع المدني في مدينة عنكاوا عن إطلاق حملة واسعة تحت عنوان (ضفائر عنكاوا - کەزی عەنکاوە) لجمع المساعدات والدعم للأهالي في غرب كوردستان (روج آفا).

تأتي هذه الحملة تعبيراً عن التضامن مع الإخوة والأخوات الذين يمرون بظروف قاسية، حيث عُرفت مدينة عنكاوا وأهلها دائماً بمواقفهم الإنسانية النبيلة عبر مختلف المراحل التاريخية.

تشمل الحملة جمع المواد الغذائية، الملابس، المستلزمات المنزلية الأساسية، البطانيات، المفروشات والسجاد، حفاضات الأطفال، بالإضافة إلى التبرعات المالية النقدية.

تم تحديد المراكز التالية لاستلام المساعدات الغذائية والعينية:

1. جمعية مار عودا الزراعية في عنكاوا القديمة.

2. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي مقابل مركز الشهيد حبيب مالح الصحي.

3. منتدى المتقاعدين العائلي في حي الآشتي.

4. الجمعية الثقافية المندائية في حي 108 (مقابل مديرية الآسايش).

أما بالنسبة للتبرعات المالية والنقدية، فقد خُصصت لها:

الهيئة الإدارية لنادي المعلمين العائلي في المبنى الواقع مقابل كنيسة مار يوسف.