الوطني الكوردي: نسعى لتثبيت حقوق شعبنا في الدستور السوري بدعم ومساندة من الرئيس بارزاني

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) على ضرورة اعتماد الحلول السلمية لمعالجة القضايا الراهنة في "روج آفا" (شمال وشرق سوريا)، مشدداً على أن مبادرات الرئيس مسعود بارزاني كانت حاسمة في إعادة الهدوء إلى المنطقة.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين 26 كانون الثاني 2026، أوضح فيصل يوسف، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكوردي، أن الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس بارزاني على المستويين الإقليمي والدولي أدت إلى خلق مناخ من الاستقرار، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى حالياً هي الوقف النهائي للأعمال القتالية، حماية المدنيين، ومنع عمليات النزوح القسري.

وأشاد يوسف بالدور التاريخي والمؤثر للرئيس بارزاني في توحيد القوى السياسية الكوردية، وسعيه الدؤوب لضمان حقوق الشعب الكوردي في الدستور السوري الجديد، مؤكداً أن هذا الدور بدأ منذ اندلاع الأزمة السورية ولا يزال مستمراً بفاعلية.

كما تطرق المتحدث إلى التضحيات التي قدمها الشعب الكوردي في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المتحققة. وأضاف: "نسعى لحل كافة الخلافات مع الحكومة السورية عبر الحوار وتحت إشراف دولي، لضمان تثبيت الحقوق الكوردية في دستور دائم وشامل".

وحول آفاق التفاوض، أعلن فيصل يوسف استعداد الأطراف السياسية الكوردية للتوجه إلى دمشق بوفد مشترك بمجرد إبداء الحكومة السورية جاهزيتها، وقال: "هدفنا هو حل القضايا على طاولة المفاوضات، لكن الشرط الأساسي للبدء في أي حوار رسمي هو الوقف الشامل لكافة العمليات العسكرية".

تأتي هذه التصريحات في ظل ظروف حساسة تمر بها المنطقة، حيث تشهد التحركات الدبلوماسية زخماً كبيراً عقب التغييرات السياسية والعسكرية الأخيرة، ومن أبرز هذه الخطوات:

اتفاق وقف إطلاق النار: تمديد الهدنة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية لمدة 15 يوماً بوساطة دولية، كخطوة لخفض التصعيد.

اتصالات الرئيس بارزاني: استمرار التواصل الدبلوماسي للرئيس بارزاني مع أحمد الشرع (رئيس سوريا)، ومظلوم عبدي (القائد العام لقسد)، وأطراف دولية لضمان الحقوق الكردية.

الوضع الإنساني: تلبيةً لتوجيهات الرئيس بارزاني، قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بإرسال مساعدات إنسانية واسعة للمتضررين والنازحين في روج آفا، لا سيما في مدينة كوباني التي شهدت موجات نزوح كبيرة جراء الاشتباكات.