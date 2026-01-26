بتمثيل حصري للعراق وإقليم كوردستان.. جبرائيل أبو بكر يتوّج بجائزة (IDIFF) السينمائي الدولي في دبي

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى المخرج الكوردستاني "جبرائيل أبو بكر"، المنتسب لمؤسسة كوردستان 24 الإعلامية، دعوة رسمية لزيارة مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنجاز نوعي جديد يضاف إلى سجل السينما الكوردية، وذلك للمشاركة في المراسم الختامية لمهرجان "إندو دبي" السينمائي الدولي (IDIFF) المزمع إقامته مطلع شهر شباط/فبراير المقبل.

ويُعد هذا المهرجان مشروعاً سينمائياً ضخماً ومنصة عالمية مشتركة بين جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب السينمائية الصاعدة ودعم صناع الأفلام المستقلين.

استطاع فيلم المخرج "جبرائيل أبو بكر" انتزاع صدارة التقييم من بين مئات الأفلام المشاركة من مختلف أنحاء العالم، ليكون الفيلم الوحيد الممثل للعراق وإقليم كوردستان في هذا المحفل الدولي، محققاً نجاحاً باهراً نال استحسان لجان التحكيم.

ولم يقتصر الإنجاز على قبول الفيلم فحسب، بل أعلنت إدارة المهرجان رسمياً عن فوز العمل بجائزة "أفضل فيلم" (Best Film). وبناءً على هذا الاستحقاق، وُجهت الدعوة للمخرج للتواجد على "السجادة الحمراء" وتسلم الجائزة وسط حضور إعلامي وفني دولي واسع في قلب مدينة دبي.

يُذكر أن مهرجان (IDIFF) يعتمد في تقييمه على هيئة تحكيم متخصصة تختار الأعمال بدقة عالية، ويهدف إلى مد جسور التواصل بين السينمائيين في المنطقة والعالم، ويشكل فوز "أبوبكر" بهذه الجائزة خطوة استراتيجية لتعزيز حضور الهوية السينمائية الكوردية في المحافل الدولية، لا سيما في مهرجان يحظى برعاية دولتين تمتلكان باعاً طويلاً في صناعة السينما كالهند والإمارات.