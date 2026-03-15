وسائل الإعلام الإيرانية: تضرر أكثر من 50 موقعاً ثقافياً جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية

أربيل (كوردستان24)- ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم أن ما لا يقل عن 56 متحفًا ومبنى تاريخيًا وموقعًا ثقافيًا في إيران قد تضررت حتى الآن جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

وأدانت وزارة التراث الثقافي الإيرانية بشدة الهجمات التي تبنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي يُقال إنها أثرت بشكل غير متناسب على محافظة طهران، وفقًا لما ذكرته إرنا.

وأشارت إرنا، نقلاً عن الوزارة، إلى تضرر ما لا يقل عن 19 موقعًا ثقافيًا في محافظة طهران، من بينها سوق طهران التاريخي، ومسجد سباه سالار، وقصر الرخام، وقصر جولستان، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

كما وردت أنباء عن تضرر العديد من المواقع التاريخية الأخرى في أنحاء إيران، بما في ذلك ساحة نقش جهان في مدينة أصفهان، وهي أيضًا أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، بحسب إرنا.

وكانت اليونسكو قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من المخاطر التي تهدد المواقع التراثية في جميع أنحاء إيران وسط تصاعد العنف الإقليمي.

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن الهجمات على المتاحف والمواقع التاريخية "تشكل اعتداءً على جزء من الهوية الحضارية لإيران وعلى الممتلكات الثقافية المحمية بموجب القانون الدولي".





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة