في ذكرى ميلاد البارزاني الخالد.. انطلاق مجلة "1=2+2" كفضاء فكري وسياسي جديد

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تزامناً مع الذكرى السنوية لميلاد القائد الكوردي الخالد ملا مصطفى بارزاني، يُنتظر أن يشهد صباح يوم غدٍ السبت، 14 آذار 2026، إطلاق العدد الأول من مجلة "1=2+2"، وهي مشروع صحفي وإعلامي جديد يُعرّف نفسه بوصفه منصة سياسية وفكرية تهدف لخدمة قضايا الوحدة الوطنية وترسيخ قيم السلام.

وفي تصريح حول الرؤية السياسية لهذا المشروع، أكد رئيس تحرير المجلة، غازي عادل گردي، أن اختيار اسم "1=2+2" يتجاوز كونه معادلة حسابية تقليدية، ليشكل "رؤية سياسية، أخلاقية، وتاريخية عميقة".

وأوضح أن المجلة ولدت من رحم القناعة الراسخة بأنه في ظل عالم يعج بالصراعات والمصالح الضيقة، فإن "وحدة الكورد ستحولهم إلى قوة استثنائية في خدمة السلام العالمي، والكرامة الإنسانية، وحقوق الشعوب".

وشدد گردي على أن الهدف المحوري للمجلة هو تعزيز وحدة الشعب الكوردي وتجاوز كافة الحدود الجغرافية والاختلافات الحزبية أو الأيديولوجية.

مشيراً إلى أن "التاريخ أثبت مراراً أن الانقسام كان السلاح الأكثر فتكاً ضد التطلعات الكوردية، لذا فإن المجلة تتبنى الدفاع عن وحدة واعية ومسؤولة ترتكز على لغة الحوار والاحترام المتبادل".

كما أشار رئيس التحرير إلى التزام المجلة بطرح القضية الكوردية بوضوح تام، والتعامل معها كملف إقليمي ودولي بامتياز، بعيداً عن حصرها في إطار النزاعات الداخلية الضيقة.

وستعمل المجلة أيضاً، وفق رئيس تحريرها، على "تقديم تحليلات سياسية ومقترحات عملية تساهم في إيجاد حلول مستدامة وشاملة تبتعد عن لغة العنف والمنطق التدميري".

يصدر العدد الأول من المجلة باللهجتين "الصورانية" و"الكرمانجية"، مع خطط لتوسيع نطاق التغطية اللغوية لتشمل اللهجات الكوردية الأخرى في الأعداد القادمة.

وتتميز المجلة باستقطاب نخبة من الكتاب والمثقفين من أجزاء كوردستان الأربعة، والذين يساهمون بنتاجاتهم الفكرية بشكل تطوعي دعماً لهذا المشروع القومي.