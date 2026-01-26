داخلية كوردستان تصدر توضيحاً بشأن آلية إيصال المساعدات إلى روج آفا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن آلية إيصال المساعدات إلى روج آفا- غرب كوردستان.

هذا نص البيان:

عقب التوجيهات الصادرة في تاريخ 22 كانون الثاني 2026، والتي قضت بتكليف المحافظات والإدارات المستقلة بالإشراف على حملات جمع المعونات والمساعدات الإنسانية لإغاثة الأشقاء في روج آفا، انطلقت بحمد الله حملات كبرى في جميع أنحاء كردستان، حيث بادر المواطنون بتقديم دعم سخي ومواد عينية متنوعة، وقد بدأت بالفعل عملية إيصال هذه المساعدات وتأمين وصولها ضمن سياق لوجستي وإداري آمن.

وتتولى مديريات الهجرة والمهجرين والاستجابة للأزمات في المحافظات والإدارات المستقلة مسؤولية الإشراف المباشر على هذه العملية، لذا نهيب بكافة المتبرعين والجهات الخيرية الاستمرار في تقديم يد العون عبر الآليات الرسمية المعتمدة حصراً، ونشدد على ضرورة عدم قيام أي شخص أو جهة بنقل المساعدات والمواد إلى الحدود بشكل مباشر، كون العملية تتطلب تحضيرات لوجستية وموافقات مسبقة لضمان الانسيابية والتنظيم.

كما نؤكد أن مديريات الهجرة والمهجرين والاستجابة للأزمات تتحمل كامل المسؤولية عن عمليات جمع وتنظيم وتصنيف المواد، ومن ثم نقلها وإيصالها إلى روج آفا، لذا ندعو الراغبين بالمساهمة إلى مراجعة تلك المديريات واتباع الآلية المحددة لضمان وصول دعمهم ومساندتهم إلى مستحقيها بأفضل صورة ممكنة.

المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية

26 كانون الثاني 2026