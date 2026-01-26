الوطني الكوردي يدين مجزرة قرية خراب عشك بريف كوباني ويدعو التحالف لتحمّل مسؤولياته

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- عبّر المجلس الوطني الكوردي عن إدانته الشديدة للمجزرة التي استهدفت عائلة رشو بوزان كدرو ومصطفى عثمان كجو في قرية خراب عشك بريف مدينة كوباني.

معتبراً أن هذه الجريمة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية.

وأكد المجلس، في بيان له اليوم الاثنين، أن استهداف المدنيين يمثل جريمة خطيرة تستوجب موقفاً دولياً واضحاً.

مطالباً الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وشدد المجلس الوطني الكوردي في ختام بيانه، على ضرورة حماية المدنيين وضمان أمنهم، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تضع حداً لاستمرار الجرائم بحق سكان المنطقة.