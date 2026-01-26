رغم إعلان الهدنة.. الجيش العربي السوري يواصل هجماته على كوباني وريف الحسكة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في مدينة قامشلو، اليوم الاثنين، باستمرار الهجمات العسكرية التي يشنها الجيش العربي السوري على مدينة كوباني ومناطق متفرقة من ريف الحسكة، وذلك رغم الإعلان الرسمي عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح مراسلنا أن مجموعات مسلحة تابعة للجيش السوري حاولت التقدم من وسط القرى المحيطة باتجاه عمق مدينة الحسكة، إلا أن المقاتلين الكورد تمكنوا من التصدي لكافة محاولات التسلل في محوري كوباني والحسكة.

في سياق متصل، أكدت المصادر الميدانية وقوع القوات المهاجمة في كمين محكم نصبته قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من عناصر تلك القوات.

وحول أسباب عدم التزام الجيش السوري بالهدنة، كشف مراسل "كوردستان 24" أن الجيش يعاني حالياً من حالة تشتت وفقدان للقيادة الموحدة، حيث يتألف من مجموعات وميليشيات متباينة الولاءات.

وأشارت التقارير المدعومة بمقاطع فيديو، إلى وجود عناصر سابقين من تنظيمات إرهابية مثل "جبهة النصرة" و"داعش" ضمن صفوف القوات التي تقاتل تحت راية الجيش السوري، وهو ما يفسر رفض هذه المجموعات الامتثال لأوامر وقف العمليات القتالية.

وعلى الصعيد الإنساني، وثّقت منظمة (CPT) مأساة مروعة تعرضت لها عائلة كوردية من أهالي روزآفا (کوردستان سوريا)، العائلة المكونة من 10 أفراد كانت تحاول النزوح من دير الزور بحثاً عن ملاذ آمن، إلا أنها وقعت في كمين تابع للجيش العربي السوري.

ووفقاً لتقرير المنظمة، فقد فتحت تلك القوات نيرانها بشكل مباشر وصوب العائلة، مما أسفر عن استشهاد 5 أفراد من عائلة واحدة على الفور في مجزرة يندى لها الجبين، فيما أصيب الأفراد الخمسة الآخرون بجروح متفاوتة الخطورة.