رئاسة إقليم كوردستان: على الحكومة العراقية أداء واجبها في حماية البعثات الدبلوماسية

أربيل (كوردستان 24)- أدانت رئاسة إقليم كوردستان الهجوم الذي استهدف القنصلية الإماراتية في أربيل، مشددة على ضرورة قيام الحكومة العراقية بمسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان لها، أنها تدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف اليوم السبت، 14 آذار 2026، القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، والذي أسفر عن إصابة حارسين بجروح وإلحاق أضرار مادية بمبنى القنصلية.

وإذ تمنت الرئاسة الشفاء العاجل للجرحى، فقد أكدت على وجوب إيفاء الحكومة العراقية بالتزاماتها في حماية البعثات الدبلوماسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

كما شددت على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بالكشف عن منفذي الهجمات وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم تعرض أمن البلاد ومصالحها للخطر مجدداً.

يأتي ذلك في وقت أدانت فيه وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، وبأشد العبارات، هذا الهجوم "الإرهابي الجبان" الذي نُفذ بواسطة طائرة مسيرة (درون) واستهدف قنصليتها في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها قنصليتها في الإقليم للهجوم خلال أسبوع واحد، موضحاً أن الاعتداء الأخير تسبب في إصابة اثنين من عناصر الأمن وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى.

ومنذ بدء المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تحاول الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في العراق استهداف القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة وقوات التحالف، بالإضافة إلى القنصليات والبعثات الدولية في إقليم كوردستان، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة "الانتحارية".

وعلى الرغم من أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للولايات المتحدة والتحالف الدولي قد تمكنت من صد وتدمير معظم الهجمات التي شُنت بالطائرات المسيرة على الإقليم، إلا أن بعض تلك الهجمات تسببت في وقوع خسائر بشرية ومادية.