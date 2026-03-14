تعرض ناقلة نفط يونانية لهجوم في البحر الأسود

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت ناقلة نفط يونانية لهجوم قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي في البحر الأسود السبت، وفق ما اعلن مالكها، فيما أكدت السلطات اليونانية سلامة طاقمها.

وقالت شركة "ماران" لإدارة ناقلات النفط، ومقرها في أثينا، إن الناقلة تعرضت لهجوم بجسم مجهول فجر السبت أثناء إبحارها خارج المياه الإقليمية الروسية في انتظار تعليمات لدخول محطة خط أنابيب بحر قزوين (CPC) في نوفوروسيسك.

وكانت الناقلة التي ترفع العلم اليوناني، في طريقها لتحميل شحنة من النفط الخام الكازاخستاني، بحسب الشركة.

وأضاف المصدر نفسه "تعرضت الناقلة لأضرار مادية طفيفة في سطحها ومعداتها. ولم تكن تحمل أي شحنة، ولم يحدث أي تلوث بيئي. وقد غادرت نوفوروسيسك فعلا".

من جانبها، أفادت وزارة النقل البحري اليونانية بأن طاقم الناقلة بخير، علما أنه مؤلف من 24 فردا هم عشرة يونانيين وثلاثة عشر فيليبينيا وروماني واحد.

وأوضح وزير الشؤون البحرية فاسيليس كيكيلياس أن الناقلة كانت مستأجرة من شركة شيفرون الأميركية العملاقة للطاقة، لافتا الى أن الهجوم "قد يكون على صلة" بتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي.

وخففت الولايات المتحدة بعض القيود المفروضة على مبيعات النفط الروسي في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بعدما تأثرت بشدة بسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز على وقع الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

وصرح كيكيلياس للتلفزيون الرسمي اليوناني بأن هجوم السبت لا علاقة له بالحرب الأميركية الإسرائيلية على ايران.





المصدر: فرانس برس