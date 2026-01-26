إهداء كتاب الرئيس مسعود بارزاني رجل السلام إلى مكتبة الإسكندرية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- زار الكاتب والصحفي شيركو حبيب مكتبة الإسكندرية وكان في استقباله أحمد زايد رئيس المكتبة وعدد من مسؤولي الأقسام المختلفة للمكتبة.

وخلال اللقاء تم الحديث عن التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومكتبات وجامعات كوردستان.

وشكر الدكتور أحمد زايد الصحفي شيركو حبيب لإهداء ٥٠ كتاباً عن التاريخ والتراث الكوردي مع مجلد من جريدة كوردستان الصادرة عام ١٨٩٨ في القاهرة.

من جانبه شكر حبيب الدكتور زايد على حفاوة الاستقبال وقدم له و للمكتبة ١١ كتاباً من كتبه المعروضة حالياً في معرض القاهرة الدولي الدورة ٥٧ والكتب هي عن تاريخ الكورد في الوثائق البريطانية والأمريكية وثورة بارزان، والرئيس مسعود بارزاني رجل السلام، ورواق الأكراد والعراق على صفيح ساخن.